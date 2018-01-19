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TBMM Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan Şartı ile)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 40 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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TBMM Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan Şartı ile)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 40 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

19 Ocak 2018 Cuma 18:12
TBMM Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan Şartı ile)

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

TBMM tarafından yayımlanan ilanda kurumun Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda stenografi kursu açılacağı ve mülakat ile bu kursa (60) stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs süresince yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlar arasından (40) stenograf yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

# Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

# 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak)

# Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

# 2017 yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olmak.

Başvuru Şekli

TBMM personel alımına başvuurlar 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat tarihine kadar alınacak. İlana başvuru yapmak isteyen adayların https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresinden başvuru tarihleri arasında müracaatını yapması gerekmektedir. Posta veya şahsen başvurular alınmaz. Sadece internet üzerinden başvurular yapılacak.

Kursa İlişkin Bilgiler

Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecektir.

Stenografi kursu programı, aşağıda belirtilen dört bölüm hâlinde uygulanacaktır:

1. Stenografi temel eğitimi,
2. Dakikada 120 hece hız eğitimi,
3. Dakikada 160 hece hız eğitimi,
4. Dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme.

Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise belirtilen hız düzeylerinde yazma ve okuma çalışmaları yapılacaktır.

Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavlar yapılacaktır.

Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam edecektir. Ara sınavlarda başarısız olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere bütünleme sınavına girme hakkı verilecektir. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişikleri kesilecektir.

Kursa devam zorunlu olup toplam ders saati süresinin beşte birini aşan devamsızlık yapanların kurs ile ilişikleri kesilecektir.

Stenografi kursu Kurumumuz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup kamu kurumlarında çalışanlar hariç stenografi kursiyerlerine kurs süresince damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın net asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaktır.

Stenografi kursunu başarıyla tamamlayanlara Kurumumuz tarafından stenografi kursu başarı sertifikası verilecektir.

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