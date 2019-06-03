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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden 2 engelli 1 eski hükümlü personel alacağını açıkladı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden 2 engelli 1 eski hükümlü personel alacağını açıkladı. İşte detaylar...

03 Haziran 2019 Pazartesi 01:13
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) resmi internet sitesi üzerinden 2 engelli 1 eski hükümlü personel alacağını açıkladı. İşte detaylar...

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğünde 2 engelli Bilgisayar İşletmeni (Operatör) alınacak. Son Başvuru tarihi 14 Haziran 2019 olarak açıklandı. İlana en az lise mezunu adaylar başvuru yapabiliyor.

Kılavuzlara ulaşmak için aşaığdaki linklere tıklayabilirsiniz.

ENGELLİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ilanına ulaşmak için buraya TIKLAYINIZ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı Barın İl Müdürlüğü'ne en az ilk okul mezunu olmak koşuluyla temizlik görevlisi alınacak. İlana son başvuru tarihi 14 Haziran 2019 olarak açıklandı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ilanına ulaşmak için buraya TIKLAYINIZ

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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tarım orman bakanlığı personel alacak işte başvuru şartları
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ali 2 saat önce

engelli engelli nereye kadar

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