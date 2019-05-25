Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla Memur Alıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni ilan ile kadrolu 2 kamu personeli alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde aşçı olarak görevlendirilecek olan alımlar için İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanın numarası şöyle 00004992779'dur.

BAŞVURU ŞARTLARI

Son Başvuru tarihi 27 Mayıs 2019 olarak açıklanan ilana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle açıklandı;

İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler Fakülteleri mezunları başvuru yapabiliyor. Kamu personeli seçme sınavı KPSSP3 60 puanı olması gerekiyor. Alınacaklar aşçı olarak görevlendirilecektir.

Sıcak mutfak ve alakart(ızgara) bölümlerinde en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Sosyal tesisçe belirtilecek çalışma saatlerinde(09.00 ile 18.00 saatlerinde veya 13.00 ile 22.00 vb) veya hafta sonu günlerinde çalışmaya bir hali bulunmamak. Sağlık açısından engel bir hali bulunmamak. Erkekler için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

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