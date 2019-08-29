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Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ilana çıktı. Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere bin 146 sözleşmeli personel, bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ilana çıktı. Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere bin 146 sözleşmeli personel, bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 4 bin 996 personel alımı ile ilgili ilanı Resim Gazete'de yayımlandı. Bakanlık 81 ilde görevlendirilmek üzere bin 146 sözleşmeli personel, bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak. KPSS'den 60 puan alanlar başvurabilecek. 

Mühendis, avukat, tekniker, laborant,  büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapacaklar 12- 23 Eylül arasında başvuruda  bulunacak.

Orman muhafaza memuru alımı başvuruları ile 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi  üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR VE ALINACAK PERSONEL LİSTESİ

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tarım orman bakanlığı kpss puanla bin 996 personel alacak
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