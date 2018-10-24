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Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 4/B statüsünde çalıştırılmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 4/B statüsünde çalıştırılmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:19
Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 4/B statüsünde çalıştırılmak üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 55 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(!) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla;

 Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 2. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

Sınav tarihi itibarıyla 45 yaş ve üzeri olmamak.

Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek puanı alacak 1 (bir) aday yerleştirilecektir

İlana ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
tarım orman bakanlığı b sözleşmeli personel alacak
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le le le 55 dakika önce

ölme de damdan gel bir personel alacak sanırsın uzaya adam yolluyor hey hey hey

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