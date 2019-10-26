Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlükleri arka arkaya personel alımları yayınlıyor. KPSS CAFE olarak Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı bölge müdürlükleri tarafından yayınlanan ilanları sizlere ulaştırıyoruz. Son olarak Kayseri Bölge Müdürlüğü'de yeni bir ilan yayınladı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yayınlanması beklenen personel alım ilanı yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatifi Kayseri Bölge Birliği bünyesinde görev yapacak Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacağı açıklandı.

Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi personel alımı için aranan şartlar da açıklandı. Bu şartların başında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak şartları yer aldı. Bu şartların dışında personel alım ilanında ayrıca şu şartlar da arandığı açıklandı.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

27.11.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, 27.11.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Tablo I, Tablo II ve Tablo III’de belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.

Kayseri Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Nevşehir’de ikamet eden ancak son 2 aydır Yozgat’da ikameti bulunan adayın başvurusu Yozgat ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 22 Temmuz 2018 – 14 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılmış olan 2018-KPSS (Lisans) ve 2019-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-II’de belirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

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