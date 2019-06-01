Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Tarım Kredi Kooperatifleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'den 60 puan almış olan adaylar arasında 60 memur alacağını açıkladı. İşte detaylar...

KPSS 60 puanla 60 kamu personeli alımı yapılacaktır. Tarım kredi kooperatifleri 5 şehre personel alımı iş ilanları yayımladı. Alım başvuru şartları, şekilleri ve adresleri haber içerisinde verilmiştir. Alımı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla şehirleri alım yapacak.

İzmir Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır. 10 Haziran 2019 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 21 Haziran 2019 günü saat 18.00’e kadardır. Başvurular, aşağıda irtibat adresi belirtilen İzmir Bölge Birliği tarafından alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 11.07.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (11.07.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.). Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir). Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR; İzmir Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Aydın’da ikamet eden ancak son 2 aydır İzmir’de ikameti bulunan adayın başvurusu İzmir ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabileceklerdir. (Başvuruda bulunacak adayların; Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.).

Mülakat neticesinde başarılı bulunarak göreve başlatılmaları halinde, başlatıldıkları tarihten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav sonucunda alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş sözleşmeleri sonlandırılabilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Önlisans mezunu olarak başvuruda bulunan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için, Kurumumuza başvuru tarihi itibariyle herhangi bir Lisans programından mezun olmamaları gerekmektedir. Hem Önlisans, hem de Lisans programlarından mezun olan adayların Önlisans mezunu olarak yaptıkları başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumun daha sonra tespit edilmesi halinde göreve başlatılan adayların iş sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırılacaktır.

Tarım Kredi Kooperatifi başvuru kılavuzları için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2019

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