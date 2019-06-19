Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 Puanla Memur Alıyor!

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ KOOPERATİF GÖREVLİSİ ve ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

İzmir Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 11.07.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (11.07.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.) Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir), Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak, Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak, Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Tablo I, Tablo II ve Tablo III’de belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir.

İzmir Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personel adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Bölge Birliğine bağlı illerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan adayların başvuruları ilan tarihi itibariyle son ikamet ettiği ilden alınır.

Örneğin, 3 yıl boyunca Aydın’da ikamet eden ancak son 2 aydır İzmir’de ikameti bulunan adayın başvurusu İzmir ilinden kabul edilecektir.

Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.

Lisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan 2017-KPSS (Lisans) ve 2018-KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca adayların, Tablo I’de belirtilen Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri vb. ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması gerekmektedir.

Önlisans mezunu adayların, ÖSYM tarafından 04 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan 2018-KPSS (Önlisans) sınavına girmiş ve KPSS-P93 puan türünden en az 60 puan almış olması, ayrıca Tablo-II’debelirtilen bölümlerden herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlar, KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir.

Ziraat Mühendisi kategorisinde başvuruda bulunacak adaylardan; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayanlar, 2017-2018-KPSS Lisans sınavlarının herhangi birinden KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuruda bulunabileceklerdir. (Başvuruda bulunacak adayların; Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgelerinde “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.)

Mülakat neticesinde başarılı bulunarak göreve başlatılmaları halinde, başlatıldıkları tarihten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ilk iki Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavından birinde başarılı olmaları ve Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki Ziraat Mühendislerinden sınav sonucunda alacakları Belgeyi Kuruma ibraz edeceğine dair Taahhütname alınacak olup, taahhütnamenin şartlarını yerine getiremeyen adayların iş sözleşmeleri sonlandırılabilecektir.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Önlisans mezunu olarak başvuruda bulunan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için, Kurumumuza başvuru tarihi itibariyle herhangi bir Lisans programından mezun olmamaları gerekmektedir. Hem Önlisans, hem de Lisans programlarından mezun olan adayların Önlisans mezunu olarak yaptıkları başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumun daha sonra tespit edilmesi halinde göreve başlatılan adayların iş sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırılacaktır.

İzmir Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Lisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo I için Tıklayınız.

İzmir Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Önlisans mezunu olarak Kooperatif Görevlisi kadrosunda işe alınacak adaylar için başvuruda bulunulabilecek bölüm, kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo II için Tıklayınız.

İzmir Bölge Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatiflerimizde Ziraat Mühendisi kadrosunda işe alınacak adaylar için kontenjan ve özel şartları gösterir Tablo III için Tıklayınız.

ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

İl bazında alınacak personel sayısının % 20’si oranında (Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecek) ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan ilişkilerinin faal olması ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik EK MADDE 3 maddesine istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” e göre işlem yapılacaktır.

Şöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

10.06.2019 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 21.06.2019 günü saat 18.00’e kadardır. Başvurular, aşağıda irtibat adresi belirtilen İzmir Bölge Birliği tarafından alınacaktır.

İş Talep Formundaki açıklamalar başlığı dikkate alınarak “İş Talep Formu”nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzalanacaktır . İş Talep Formu ekinde istenilen belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını İzmir Bölge Birliğine yapabileceklerdir, İzmir Bölge Birliği dışındaki Bölge Birliklerimiz başvuru kabul etmeyecektir.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Müracaat / İrtibat Adresi:

İzmir Bölge Birliği : Gazi Bulvarı No : 67 35230 Çankaya/İZMİR

Telefon : 0 232 446 86 01-02

İş Talep Formları:

Kooperatif Görevlisi İş Talep Formu (Genel Başvuru) için tıklayınız.

Kooperatif Görevlisi İş Talep Formu (Personel/Ortak Başvuru) için tıklayınız.

Ziraat Mühendisi İş Talep Formu (Genel Başvuru) için tıklayınız.

Ziraat Mühendisi İş Talep Formu (Personel/Ortak Başvuru) için tıklayınız

Ortak ve personel (eski personel dâhil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, İş Talep Formu içerisindeki Personel/Ortak Çocuklarına ilişkin alanı doldurmaları gerekmektedir. Söz konusu alanı doldurmamış olanların müracaatları ise genel başvurular içinde değerlendirilecektir.

Adaylar, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini, Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneğini, Kendisinin veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) son 6 aydır, İzmir Bölge Birliğine bağlı illerin sınırları içerisinde (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres bilgileri raporu, Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğrafını, Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi olmayanlar) olarak başvuruda bulunacak adaylar için KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur, Ziraat Mühendisi adaylar için Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi, Adli sicil kayıt belgesini,

Eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini İzmir Bölge Birliğinde yaptırabilecek olup, e-devlet üzerinden alınabilen barkotlu evraklar da kabul edilecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içerisinde değerlendirilmek üzere, Bilgi ve Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2017 yılı KPSS (Lisans) veya 2018 yılı KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, Önlisans mezunu adaylar için ise 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir.) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her il için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

İstihdam edilecek Ziraat Mühendisi sayısının 5 katı mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak Ziraat Mühendislerinin belirlenmesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olan Ziraat Mühendislerinin mülakat sırası ise Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi sınavında yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle belirlenecektir.

Bu şekilde mülakat için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde bu sayı (5 katı), Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayıp da KPSS (2017/2018 KPSS-P3 puan türü) sınavından en yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle tamamlanacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

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