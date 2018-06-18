Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tarım Bakanlığı 50 KPSS ile 6 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DPB aracılığıyla yayımladığı ilanında 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Mühendis kadrosunda istihdam edilecek personellerde aranan şartlar ve başvuru detayları haberimizde.

banner396

Tarım Bakanlığı 50 KPSS ile 6 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DPB aracılığıyla yayımladığı ilanında 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Mühendis kadrosunda istihdam edilecek personellerde aranan şartlar ve başvuru detayları haberimizde.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:04
Tarım Bakanlığı 50 KPSS ile 6 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı için ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016 yılında yapılan KPSS sınavı sonucuna göre, Bakanlığın Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 Mühendis alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Sicil kaydı olmamak.
  • 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1'de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1'de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.
  • Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir. Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.
  • İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL'den son beş yıl içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.
  • Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak
  • Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.
  • Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır

ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Teyyaredüzü Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) adresine aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurular 29 Haziran'a kadar devam edecek.

  • Dilekçe
  • Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
  • Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora tez kitapçığının aslı
  • KPSS sonuç belgesi
  • YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi
  • Sabıka Kaydı
  • Askerlik durumunu bildirir belge
  • Sağlık Raporu
  • 6 vesikalık fotoğraf
  • Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)
  • Güncel SGK Hizmet Dökümü

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Komik 2 saat önce

50 kpss alıyor ama Yds Tezli Yüksek lisans istiyor şarta bak gider Akademisyen olurum bu şartlarla

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif 1 saat önce

Tarım bakanlığı hani 10 bin alım bekliyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan 58 dakika önce

Dalga geçmekten bıkmayan GTHB... Kapatın bölümleri insanlar boşuna umutlanmasın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapıyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapıyor
2 Üniversite İlan Yayımladı: Mülakatsız 117 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
2 Üniversite İlan Yayımladı: Mülakatsız 117 Kamu Personeli Alımı Yapılacak
TİKA Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 18 Haziran'da Başlayacak
TİKA Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları 18 Haziran'da Başlayacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim