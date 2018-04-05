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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor. Başvuru için gerekli belgeler, mezuniyet şartı ve diğer konular kpss cafe adresinde.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor. Başvuru için gerekli belgeler, mezuniyet şartı ve diğer konular kpss cafe adresinde.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:31
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nca geçtiğimiz gün yapılan duyuruda kurumun 125 kamu personeli alacağı belirtilmişti. İlgili duyuruda "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, aşağıdaki başvuru şartları açıklanmıştı : 

Başvuru  yapmak isteyen adayların Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Başvurularda 2016 KPSS (KPSS P3 60 puan) şartı yer alacak. Başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat şehirlerimizde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine 6 ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu ve diğer konular kurumun resmi sitesi www.tkgm.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2018 11:44
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