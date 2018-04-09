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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Sözleşmeli Personel Alacak (Mezuniyet Şartları, Başvuru Tarihleri)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı için 6 Nisan 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 13 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Sözleşmeli Personel Alacak (Mezuniyet Şartları, Başvuru Tarihleri)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı için 6 Nisan 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 13 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:28
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 125 Sözleşmeli Personel Alacak (Mezuniyet Şartları, Başvuru Tarihleri)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı için 6 Nisan 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 13 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona eriyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri vasıtasıyla toplanan başvurularla ilgili kurumdan yapılan duyruuda, adayların Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olması gerektiği belirtilmişti. Yine aynı duyuruda "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi ve ili belirtilen 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından yazılı sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer almıştı.  

BAŞVURULAR TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VASITASIYLA YAPILACAK

Başvuru formu 13 Nisan 2018 mesai bitimine kadar www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerindeki Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine talep edilen belgelerle birlikte teslim edilecek. Yazılı sınav ve atama sürecine dair detaylı bilgiyi sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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