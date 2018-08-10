Süleyman Demirel Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Ve Bahçelere Normal, Engelli, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru 100 Geçici İşçi Alacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki birimlere alınacak personeller ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanın detayları şöyle;

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİREBAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELERŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE (BEDEN İŞÇİSİ) NORMAL- ENGELLİ- ESKİ HÜKÜMLÜ VETERÖR MAĞDURU ŞEKLİNDEPERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz Rektörlük Makamından alınan Olura istinaden Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne, Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanların bakımı ve bu alanlara seralarda yetiştirilen bitkilerin dikilmesi için çalışanların yetersiz olması sebebiyle 90 gün süreyle (Ekim-Kasım-Aralık) Aylarında kampanya vemevsimlik işçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR

Alınacak kampanya ve mevsimlik işçileriçin, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulacaktır. Hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 8/3/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Kararnamenin eki Karar'm, 1/1/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/1/2005 tarihli ve 02311 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda;

1-Alacağı kampanya ve mevsimlik işçi pozisyonu için gerekli sözlü mülakat veya kura çekimini Üniversitemiz kendi yapacaktır.

2-Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Biriminde, Noter huzurunda kura çekimi 31.08.2018 Cuma günü saat 09.00'da yapılacaktır.

4-Sözlü mülakat 13.09.2018 Perşembe ve 14.09.2018 Cuma günleri saat 09.00'da yapılacaktır.

5-Üç AylıkGeçiciİşçistatüsünde çalıştırılacaktır.

6-Üniversitemiz Park ve Bahçeler Biriminde, 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçici işçi statüsünde 90 gün çalıştırılacak olan toplamda 100 işçidir.

7-Üç Aylık Geçici İşçi 94 kişi

8-Üç Aylık Geçici İşçi Engelli 4 Kişi

9-Üç Aylık Geçici İşçi Eski Hükümlü ve TerörMağduru 2 Kişi

10-Beden işçisi olarak çalışacaktır.

11-Müracaattarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekir.

12-İlan İlçeler ve il Genelinde açılacaktır.

13-Müracaatlar 13.08.2018 ^ 27.08.2018 tarihler arasında İsparta İşkur Web sayfasından veya şahsen yapılacak.

Not: Durumuna uygun iş statülerinde sadece birine başvuru yapılabilir.

Bilgi:0 246 211 18 78

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