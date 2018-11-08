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Süleyman Demirel Üniversitesi 75 İşçi Alacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 75 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Süleyman Demirel Üniversitesi 75 İşçi Alacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 75 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

08 Kasım 2018 Perşembe 09:56
Süleyman Demirel Üniversitesi 75 İşçi Alacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 75 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz Rektörlük Makamından alman Olura istinaden Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne, Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanların bakımı ve bu alanlara seralarda yetiştirilen bitkilerin dikilmesi için çalışanların yetersiz olması sebebiyle 90 gün süreyle (Ocak -Şubat-Mart 2019) Ayları için kampanya ve mevsimlik işçi alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne geçici işçi statüsünde engelli veya eski hükümlü ve terör mağduru beden işçisi alımı yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne, üniversite yerleşkelerinin yeşil alanların bakımı ve bu alanlara seralarda yetiştirilen bitkilerin dikilmesi için çalışanların yetersiz olması sebebiyle 90 gün süreyle (Ocak -Şubat-Mart 2019) Ayları için kampanya ve mevsimlik işçi alımı yapılacak.

  • Üç Aylık Geçici İşçi 65 kişi
  • Üç Aylık Geçici İşçi Engelli 3 Kişi
  • Üç Aylık Geçici İşçi Eski Hükümlü ve TerörMağduru 2 Kişi

Üniversitenin yemekhane hizmetleri daire müdürlüğüne ise 5 bulaşıkçı statüsünde geçici işçi alınacak.

Bunlara göre toplam 75 işçi alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adayların müracaat tarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekir.

Başvurular 12.11.2018 - 21.11.2018 tarihleri arasında Isparta İşkur Web sayfasından veya şahsen yapılacaktır.

Not: Durumuna uygun işstatüsünün sadece birine başvuru yapılabilecektir

İlanlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve bahçeler Şube Müdürlüğüne 65 Normal 3 Engelli 2 Eski Hükümlü ve Terör Mağduru üç (3) Aylık Geçici İşçi Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Yemekhane Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 5 Bulaşıkçı Elamanı üç (3) Aylık Geçici İşçi Alacak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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