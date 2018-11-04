SSB MİLGEM Projesi İşe Alım İlanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Milgem Projesinin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MİLGEM Projesi'nin 3. gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi ile birlikte MİLGEM projesinin personel ihtiyacı, istihdam koşulları gibi önemli konuları okurlarımız için derledik.

MİLGEM HANGİ POZİYONLARDA PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Proje Bazlı Sözleşmeli Personel

Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel

Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Milgem Projesine yukarıda sıralanan özelliklerde personel alımları yapılıyor.

Adaylarda aranan genel şartlar şöyle;

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,

Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için),

MİLGEM PROJESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar için detaylar şöyle;

En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenecek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun,

Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,

İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,

İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Savunma Sanayi Başkanlığı'nın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayabilirler.

Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )

Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel alımına başvuracak adaylar için detaylar şöyle;

En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun, Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği/Matematik, Endüstri Mühendisliği, İstatistik

Son müracaat tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,

İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,

İş deneyimi 5 (beş) yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 (beş) yıldan çok olan adaylar için en az 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Adaylardan;

İş Zekâsı ve Veri Ambarı Yönetimi İş Zekası & Veri Ambarı projeleri, IBM Cognos İş Zekası Uygulaması, Veri ambarı analizi, dizaynı, tasarımı ve kurulumu, Veri görselleştirme, okuma, doğrulama ve kaliteleştirme, Veri modelleme için ilgili tasarım araçları, İş zekası, Raporlama ve ETL araçları, IBM DataStage, SAP Data Services vb. ETL araçları, SQL, Excel, Karar Destek Sistemleri

Veritabanları IBM DB2 veritabanı, Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu, Veritabanı yönetimi, Veritabanı ortamlarının kesintisiz çalışması, performans ve iyileştirme süreçleri, Veritabanı güvenliği

Yazılım Java yazılım dili ile uygulama geliştirme, Java teknolojileri (Java/J2EE, Spring, MVC), Yazılım analizi ve geliştirme, Yazılım entegrasyonu, Yazılım alt yapısı ve mimarisi, Java yazılım dili ile uygulama geliştirilmesi, JSF teknolojisi, PrimeFaces, Javascript, JQuery, XHTML, CCS ve Boostrap, Web servisleri (Restful, SOAP), Web servis entegrasyonu, XML ve UML, SOA tabanlı mimari, SQL, DB2, Oracle, Mysql veri tabanı teknolojileriyle çalışma, İş süreci motoru (BPM), Hibernate ORM aracı ile uygulama geliştirme, Modern yetkilendirme mekanizmaları (JSON Web Token, OpenLDAP, Active Directory), Enterprise Software Architecture, Design Patterns, Object Oriented Programming, Uygulama sunucularının (Glassfish, Tomcat) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi, Versiyon kontrol sistemleri (CVS, SVN vb.) Belge ve süreç yönetimi Belge yönetim sistemi yazılımı, Proje yönetim araçları (tercihen JIRA), Eclipse, Netbeans gibi yazılım araçları, Test güdümlü programlama, refactoring, Jasper Reports, Crystal reports gibi raporlama araçları ile uygulama geliştirilmesi,

Linux Sistem Yönetimi Linux işletim sistemine sahip sanal ve fiziksel sunucuların (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, Oracle Linux vb.) kurulum, konfigürasyon, izleme ve bakımı, Nginx. Apache Tomcat, php-fpm, Redis, Mysql, Galera Cluster, Mongodb, DNS, DHCP, LDAP vb. servis ve uygulamaların kullanımı, Bash, Python vb. betik diller ile kodlama, Zabbix, Nagios, MRTS, PRTG vb. monitörleme/uyarı uygulamaları, kurulum, konfigürasyon ve yönetimi, Network yönetimi ve güvenliği, Docker, OpenStack, Kubernetes, Ansible, Vagrant teknolojileri, Vmware, Hyper-V KVM sanallaştırma teknolojileri,

Bilişim, Yazılım ve Siber Güvenlik Projeleri Kümelenme faaliyetleri ve koordinasyonu, Tedarik zinciri yönetimi ve iş ekosistemi yönetimi,



alanlarından en az birinde deneyim sahibi olması ve tercihen aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde sertifika sahibi olma şartı aranır.

IBM Cognos İş Zekası Yönetimi

IBM DB2 Veritabanı Yönetimi

Java Uygulama Geliştirme

Linux Sistem Yönetimi (LPIC-3)

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 18 Kasım 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak)

Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel alımına başvuru yapacak adaylar için detaylar şöyle;

En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği / Uçak ve Uzay Mühendisliği / Uzay Mühendisliği / Uçak Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği / Elektrik Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Son müracaat tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,

İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,

İş deneyimi 5 (beş) yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 (beş) yıldan çok olan adaylar için en az 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Tercihen Savunma Sanayii sektöründe proje, sözleşme ve risk yönetim süreçleri konusunda tecrübe sahibi adaylardan;

Hava Savunma Sistemleri Komuta kontrol, radar, füze, haberleşme, elektronik harp vb. unsurların tasarım, üretim, test ve lojistik destek faaliyetleri, Balistik füze savunması, Performans etkinlik analizi

Komuta Kontrol ve Radar Sistemleri Anten, mikrodalga, güç yükselteci, almaç/göndermeç yapıları, elektronik karşı-karşı tedbir vb.

İtki ve Güdüm Kontrol Sistemleri Aerodinamik/itki-vektör kontrol, RF/kızılötesi arayıcı başlık, tapa/yaklaşma sensörü, harp başlığı, güdüm, roket motoru, veri bağı, roket yakıtı vb.



Uydu ve Yer Sistemleri Uydu platformu, Uydu görev yükleri (Elektro-Optik, radar, haberleşme vb.), Uydu yer istasyonu, Uydu haberleşme kontrol merkezleri ve haberleşme terminalleri, Uydu test ve entegrasyonu, Uydu görev analiz ve planlama, Uydu ve yer istasyonu alt sistem/ekipman tedariği, Fırlatma araçları ve sigorta



alanlarından en az birinde deneyim sahibi olma şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 11 Kasım 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak)

Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Atama ve bilgi alma konuların detayları için buraya tıklayınız

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