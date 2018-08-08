Spor Bakanlığı 3200 Personel Alımı Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!..

Gençlik ve Spor Bakanlığının 3200 adet spor uzmanı ve antrenör kadrolarına personel alımı mülakat sınav giriş belgeleri açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda spor uzmanı ve antrenör kadrolarına 3 bin 200 personel alımı mülakat sınav giriş belgelerinin internet sitesi üzerinden erişimine açıldığınu duyurdu. 3 bin 200 personel alımı başvuru sonuçları 6 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmıştı. Adayların mülakatlara gireceği tarih 3 Eylül ile 12 Eylül 2018 tarihleri olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun detayları şöyle;

Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 6 Temmuz tarihinde başvuru sonuçları açıklanan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara 3 Eylül 12 Eylül tarihleri arasında sözlü sınavın yapılacağı, Adaylar e-devlet kapısı üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Adaylar sözlü sınava giderken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, adayların sözlü sınav giriş belgesinde belirtilen tarihte sınav yerinde hazır bulunmaları gerektiği, geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı geçerlilik süresi devam eden sürücü belgesi veya pasaport) , bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Mülakat Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.

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