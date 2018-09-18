Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek!..

Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversiteleri Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarla çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Üniversite Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 162 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen ve fizyoterapist kadrolarına başvurmak isteyen adayların 17 Eylül 2018 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında Teknikokullar / Beşevler-Ankara adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na bizzat başvurmaları gerekiyor.

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı hastanelerde istihdam edilmek üzere hemşire, fizyoterapist, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında 116 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan, lisans ve ön lisans mezunu adaylar talep edilen evraklarla birlikte Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

