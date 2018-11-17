Sözleşmeli Kamu Personeli Alım İlanları

Öncelikle hangi kurumların alım yaptığını açıklayalım. Yargıtay Başkanlığı 38, Kafkas Üniversitesi 17, Atatürk Üniversitesi 55, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 ve Roma Büyükelçiliği 1 olmak üzere toplam 112 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak.

Görüldüğü üzere, 1 bakanlık, 2 kurum ve 2 üniversitesi alım yapıyor.

YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİ ALIMI

Yargıtay Başkanlığı 2018 KPSS puanı ile 4 farklı unvanda, 19 Kasım 2018 ile 23 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuruları alacak. Başvurular internetten e-devlet üzerinden Yargıtay Başkanlığı'nın hizmetleri kısmından yapılacak.

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için en az ortaöğretim mezunu, Sözleşmeli teknisyen (Sıhhi tesisat) poziyonu için Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olanlar başvuru yapabilirler. Sözleşmeli İnşaat Mühendisi pozisyonu için Lisans İnşaat bölümlerinden mezun olanlar, Sözleşmeli Mütercim (Tercüman) pozisyonu için İngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden, ya da denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak gerekiyor.

Yargıtay Başkanlığı'nın ilanında alınacak sözleşmeli personeller için ne kadar maaş ödeneceği bilgisine de yer verildi.

Yargıtay Başkanlığı'nın ilanı ile ilgili diğer detaylara ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİ ALIMI

Kafkas Üniversitesi Kars ilimizin merkezinde eğitim veren güzide bir eğitim kuruluşudur. Kafkas Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 Hemşirelik Fakültesi mezunu, 8 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 1 Odyometrist önlisans mezunu, Perfüzyonist önlisans mezunu, 2 Radyoloji Sağlık Teknikeri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Mezunu, 2 Ebe Ebelik Bölümü Lisans mezunu, 1 sağlık teknisyeni Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümünden mezunu olması gerekiyor.

KPSS'den en az 60 puan adayların başvuru yapabileceği ilana 15 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili detaylara aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİ ALIMI

Atatürk Üniversitesi 20 lisans mezunu, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alımı yapıyor. Başvurular 15 Kasım 2018 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS3 puanı esas alınacaktır.

Atatürk Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ilgili detaylara ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Roma Büyükelçiliği ise 1 Sözleşmeli Sekreter alımı yapacak. Bu iki ilan ile ilgili detaylara aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.