Senirkent Ovası Sulama Birliği Personel Alımı Yapılacak!..

Senirkent Ovası Sulama Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;
İŞ İLANI
İŞYERİ ADI: SENİRKENT OVASI SULAMA BİRLİĞİ FAALİYET ALANI: TARIMSAL SULAMA
ADRES: İSTİKLAL MAH. S.DEMİREL BUL. NO:103/A SENİRKENT/ISPARTA TELEFON: 0 246 511 2585
BELGE GEÇER: 0 246 511 2586
E POSTA ADRESİ: ssbirligi@hotmail.com
SGK İŞYERİ SİCİL NO: 1 3600 0101 1006842 032 06 İŞYERİNİN YASAL DURUMU: KAMU
ÇALIŞMA PERİYODU: SÜREKLİ İŞÇİ İSTENEN MESLEK: BEDEN İŞÇİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİ: GEÇİCİ SÜRELİ KİŞİSEL DURUMU: NORMAL
ÇALIŞMA ADRESİ: YURTİÇİ – SENİRKENT/ ISPARTA İSTENEN ÖĞRENİM SEVİYESİ: ENAZ İLKÖĞRETİM MEZUNU İSTENEN ŞARTLAR:
- Senirkent İlçesi ve Köylerinde ikamet eden,
- Gece Nöbetlerinde görev yapabilecek;
- Arazi koşullarında çalışmaya uygun;
- Senirkent Ovası Sulama sahsını tanıyan
KURUM YETKİLİSİ: Hüsrev KALAY- BİRLİK BAŞKANI TOPLAM AÇIK İŞ SAYISI: 1 (bir)
KARŞILAYACAK KURUM: ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU- ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
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