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Senirkent Ovası Sulama Birliği Personel Alımı Yapılacak!..

Senirkent Ovası Sulama Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

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Senirkent Ovası Sulama Birliği Personel Alımı Yapılacak!..

Senirkent Ovası Sulama Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

05 Ağustos 2018 Pazar 19:54
Senirkent Ovası Sulama Birliği Personel Alımı Yapılacak!..

Senirkent Ovası Sulama Birliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

İŞ İLANI

İŞYERİ ADI: SENİRKENT OVASI SULAMA BİRLİĞİ FAALİYET ALANI: TARIMSAL SULAMA

ADRES: İSTİKLAL MAH. S.DEMİREL BUL. NO:103/A SENİRKENT/ISPARTA TELEFON: 0 246 511 2585

BELGE GEÇER: 0 246 511 2586

E POSTA ADRESİ: ssbirligi@hotmail.com

SGK İŞYERİ SİCİL NO: 1 3600 0101 1006842 032 06 İŞYERİNİN YASAL DURUMU: KAMU

ÇALIŞMA PERİYODU: SÜREKLİ İŞÇİ İSTENEN MESLEK: BEDEN İŞÇİSİ ÇALIŞMA ŞEKLİ: GEÇİCİ SÜRELİ KİŞİSEL DURUMU: NORMAL

ÇALIŞMA ADRESİ: YURTİÇİ – SENİRKENT/ ISPARTA İSTENEN ÖĞRENİM SEVİYESİ: ENAZ İLKÖĞRETİM MEZUNU İSTENEN ŞARTLAR:

  1. Senirkent İlçesi ve Köylerinde ikamet eden,
  2. Gece Nöbetlerinde görev yapabilecek;
  3. Arazi koşullarında çalışmaya uygun;
  4. Senirkent Ovası Sulama sahsını tanıyan

KURUM YETKİLİSİ: Hüsrev KALAY- BİRLİK BAŞKANI TOPLAM AÇIK İŞ SAYISI: 1 (bir)

KARŞILAYACAK KURUM: ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU- ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Senirkent Ovası Sulama BirliğiPersonel Alımı
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