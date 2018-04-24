Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı

Selçuk Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

25 Nisan tarihli DPB sayısında yayımlanan ilanda Konya Selçuk Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

Yayımlanan ilanda alınacak personellere ait kadro dağılımı ve istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU

Selçuk Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen 15 gün içinde yapılacak.

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