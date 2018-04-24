Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 88 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan az önce DPB'de yayımlandı.

banner396

Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı

Konya Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 88 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan az önce DPB'de yayımlandı.

24 Nisan 2018 Salı 23:46
Selçuk Üniversitesi En Az Lise Mezunu 88 Kamu Personeli Alım İlanı Az Önce Yayımlandı

Selçuk Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

25 Nisan tarihli DPB sayısında yayımlanan ilanda Konya Selçuk Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

Yayımlanan ilanda alınacak personellere ait kadro dağılımı ve istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

  BAŞVURU

Selçuk Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen 15 gün içinde yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıPersonel AlımıKamu Personeli AlımıKpsssSelçuk üniversitesi Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az Önce Yayımlandı: Jandarma En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı
Az Önce Yayımlandı: Jandarma En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı
Erciyes Üniversitesi KPSS'li ve KPSS'siz 158 Kamu Personeli Alımı Yapacak
Erciyes Üniversitesi KPSS'li ve KPSS'siz 158 Kamu Personeli Alımı Yapacak
Kırıkkale Üniversitesi Mülakatsız Personel Alım İlanı Yayımlandı
Kırıkkale Üniversitesi Mülakatsız Personel Alım İlanı Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim