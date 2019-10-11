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Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi), bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olmak üzere 2 öğretmen alınacağı ilan edilmiştir.Son Başvuru tarihi ve tüm detaylar haberimizde siz okurlarımızla paylaşıyoruz...

Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi), bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olmak üzere 2 öğretmen alınacağı ilan edilmiştir.Son Başvuru tarihi ve tüm detaylar haberimizde siz okurlarımızla paylaşıyoruz...

11 Ekim 2019 Cuma 15:15
Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.
İlgili ilan metni ekte olup, son başvuru 22 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimidir. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sayıştay Başkanlığı kamu personeli alımı kılavuzu tıklayınız.

İlgililere önemle duyurulur.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.10.2019 15:46
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sayıştay başkanlığı sözleşmeli memur alıyor işte başvuru şartları
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