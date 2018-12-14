Sayıştay Başkanlığı En Az 4 Bin 600 TL Maaşla Memur Alıyor

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlan ilan ile en az 4 bin 600 TL maaş ile 45 memur alınacağını duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 (kırkbeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Eleme sınavının Tarih ve Süresi

23 Şubat 2019 tarihinde Ankarada yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınrnayacaklardır. Sınava girecek kişilerde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak, Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edileı► yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Saglıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak, Şartları aranır.

2- Sınava başvurular:

08-15 Ocak 2019 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 23 Ocak 2019 tarillidir. Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin httos:Ilais.osym.gov.tı internet adresinden) alınacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. ÖSYM'nin Aday işlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan velveya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM'nin Aday işlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'niıı lıttos://ais.osym.gov.tr_internet adresinden) T.C,Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile veya diledikleri bir Başvııru Merkezinden yapacaklarclır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

3- Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:15-12:15114:45-16:45

Il. Oturum: 28 Nisan 2019 Pazar 10:15-12:15114:45-15:45115:45-16:45

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, iktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, adaylara verilen bir A4 yaprağıncla sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olııp, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

4- Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin lıtips:// sonuc.osym.ğov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ögrenebileceklerclir.

5- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapıları protokol Başkanlığımızın (http:11www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

6- Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bilclirileceğinclen, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı insan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermelerilteslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesincle yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

7- Başvurıı koşullarına aykınlıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıklan sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.