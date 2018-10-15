Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 2 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı ile ilgili detaylar şöyle;

Yayımlanan ilanda ''Genel Müdürlüğümüz Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale) alınacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1),(2),(3),(4),(5),(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır. Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarın bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmaları ya da lisans düzeyinde öğrenimine devam ediyor olmaları şartı aranır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda, Bale Sanatçısı Uygulama Müfredatı Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Bale Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olamayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ

Klasik bale dersi (Bar ve orta egzersizleri) Adayın kendi seçeceği klasik eserlerden 1 varıatıon.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze şahsen ya da posta yolu ile aşağıda yer alan adrese yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diploma Örneği, 2 adet Fotoğraf, Özgeçmiş, Adli Sicil Kaydı, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 6- Başvuru Dilekçesi.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer: Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Kale Mah. No:167 Atatürk Kültür Merkezi İlkadım/SAMSUN

Tarih: 22 Ekim 2018 Pazartesi Saat : 11.00

İrtibat Telefonu: 0362 431 50 00-02