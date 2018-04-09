Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Bakanlığın 16 sözleşmeli bilişim personeli alımnı yapacağı, ilgili alımlar için 2016 ve 2017 KPSS puanları ve YDS puanlarının baz alınacağı belirtilmiş, yine aynı duyuruda, "2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2013 yılından itibaren (2013 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 07/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Başvurular 10 Nisan 2018 mesai bitimi itibariyle sana erecek. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarının yanı sıra her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor :

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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