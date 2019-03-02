Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Detaylar!...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanan ilanlar ile çok sayıda KPSS Şartı olmadan sözleşmeli memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte alım yapılacak kadrolar ve detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında ise personel alımı yapılacak olan kadrolar şu şekilde;

"İş Analisti, İş Zekası Geliştirme Danışmanı, Karar Destek Uzmanı, Kıdemli Yazılım Mimarı, Veri Kalitesi, Test ve Analiz Uzmanı, Veri Tabanı Danışmanı, Yapay Zeka Uzmanı, Yazılım Geliştirme Danışmanı ve Yazılım Test Personeli"

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda ise;

"Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. " denildi.

Adaylardan beklenen hizmetler ise;

"1. Proje faaliyetlerinde iş ve faaliyet tasarımı yapmak,

2. Proje faaliyetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında çözümleyici analizler hazırlamak ve talep edildiğinde üst yönetime raporlamak

3. İç ve dış paydaşlarla, yazılım geliştirme ve raporlama ekibiyle etkin koordinasyon sağlayarak geliştirilen yazılımların maksimum kalite ve kapasitede olmasına katkı sağlamak,

4. Oluşturulan analizler çerçevesinde üst yönetime çözüm önerileri sunmak,

5. Belirli dönemlerde güncel ve prediktif süreç analizleri yaparak iş verimliliği ve performans raporları hazırlamak,

6. İdarenin vereceği diğer iş analizi işlerini yapmak" olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR VE DİĞER DETAYLAR NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda genel şartlar kadrolara göre farklılık göstreriyor.

Bu yüzden adaylar Sağlık Bakanlığı web adresinde yer alan ilan kısmında detayları incelemelidir.

Aynı şekilde başvuru yerleri ve tarihleri hakkında da orada detaylar açıklanmıştır.

Detaylar için https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,53519/danisman-alimi-ilani-2019.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

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