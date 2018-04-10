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Sağlık Bakanlığı 9 Bin Personel Alımı Yapacak! O Pozisyonlar için Başvuracaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 9 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yapılan resmi duyuruda önemli bir uyarı da yapıldı.KPSS 2018 4 Tercih kılavuzu yayımlandı, KPSS 2018 4 tercih süreci yarın başlayacak.

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Sağlık Bakanlığı 9 Bin Personel Alımı Yapacak! O Pozisyonlar için Başvuracaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 9 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yapılan resmi duyuruda önemli bir uyarı da yapıldı.KPSS 2018 4 Tercih kılavuzu yayımlandı, KPSS 2018 4 tercih süreci yarın başlayacak.

10 Nisan 2018 Salı 16:30
Sağlık Bakanlığı 9 Bin Personel Alımı Yapacak! O Pozisyonlar için Başvuracaklar Dikkat!

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 9 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bakanlığın bir süredir beklenen ilanı bugün yayımlanmış, bizler de siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmıştık.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek tercih süreci yarından itibaren başlıyor. adaylar 18 Nisan 2018 tarihine kadar tercih kılavuzunda belirtilen pozisyon ve niteliklere göre tercihlerini yapabilecekler. Bakanlık duyurusunda 9 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2018/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar tercihlerini, 11 – 18 Nisan 2018 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir." ifadelerine yer verilirken, Odyolog, Perfüzyonist , Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını tercih etmek isteyen adaylarla ilgili, ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur" uyarısına yer verildi. 

RESMİ DUYURUVE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Muhammet 2 saat önce

Bunlara sadece sağlıkla ilgili okullardan mezun olarlar mı başvura biliyor.

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