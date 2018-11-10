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Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

T.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

T.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:28
Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

  3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

  7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

  8. Çok iyi derecede İtalyanca ve Türkçe bilmek,

  9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

  2. Özgeçmiş (CV),

  3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

  4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

  5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

  6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

  7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 10 Aralık Pazartesi günü saat 10:00’da T.C. Roma Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları: Türkçe’den İtalyanca’ya çeviri (1 saat) İtalyanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Aralık Pazartesi günü saat 10:00’da

Büyükelçilikte yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 23 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-12.30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ:Yazılı Sınav: T.C. Roma Büyükelçiliği, Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Roma Büyükelçiliği, Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia

Tel      : +39 06-4469933 / +39 06-44594200

Fax     : +39 06-4941526

E-mail: ambasciata.roma@mfa.gov.tr

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roma büyükelçiliği sözleşmeli sekreter alacak
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