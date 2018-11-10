Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
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En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
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Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
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Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
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Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
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Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
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Çok iyi derecede İtalyanca ve Türkçe bilmek,
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Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
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Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
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Özgeçmiş (CV),
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Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
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Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
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Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
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Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
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Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 10 Aralık Pazartesi günü saat 10:00’da T.C. Roma Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.
Sınav konuları: Türkçe’den İtalyanca’ya çeviri (1 saat) İtalyanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Aralık Pazartesi günü saat 10:00’da
Büyükelçilikte yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 23 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-12.30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
SINAV YERİ:Yazılı Sınav: T.C. Roma Büyükelçiliği, Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Roma Büyükelçiliği, Via Palestro 28, 00185 Roma, Italia
Tel : +39 06-4469933 / +39 06-44594200
Fax : +39 06-4941526