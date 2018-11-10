Roma Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede İtalyanca ve Türkçe bilmek,