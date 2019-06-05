ROKETSAN Lise Mezunu Personel Alıyor!

30 yıllık köklü bir kuruluş olan Roketsan kamu kurum ve kuruluşlarının tedarikçi olarak personel istihdam etmeye devam ediyor. ROKETSAN İnsan Kaynakları yeni ilanlar yayınladı. Yayınlanan ilanların detaylarında en lise mezunu olanlar için de boş pozisyon bulunuyor. Roketsan iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları da ayrıca belirtildi. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar 30 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapabilirler. İşte detaylar...

Roketsan Haziran ayının gelmesiyle beraber yeni personel alım ilanları yayımladı... Roketsan iş ilanlarına başvuru yapacakların en az lise mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması talep edildi.

Kadrolara göre talep edilen mezuniyet şartlarına uygun olmak, kadrolara göre tecrübe ve ikamet şartlarına uyumlu olanların başvuru yapması talep edildi.

Başvuru şartına uygun olmayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı.

ROKETSAN İŞ İLANLARI

Roketsan tarafından yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapacakların istihdam edileceği kadrolar ise;

"Fizik / Fizik Mühendisi

Havacılık Uzay / Uçak Mühendisi

Aday Mühendis

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Satınalma Mühendisi

Teknisyen

Mekatronik Mühendisi

Kimya / Kimya Mühendisi

Elektrik Elektronik Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Proje Yönetimi Mühendisi

Makine Mühendisi

Sistem Mühendisliği

ROKETSAN İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Roketsan iş ilanlarına yapılacak olan başvurular Roketsan İnsan Kaynakları web adresi üzerinden yapılmak zorundadır.

ROKETSAN İŞ İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Roketsan personel alımında talep edilen genel başvuru şartları şu şekilde;

1- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak

2- İşe karşı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi

3- T.C. Vatandaşı olmak,

4- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,

5- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

6- Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

7- Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,

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