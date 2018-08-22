Roketsan Birçok Pozisyonda Personel Alımı Yapıyor!..

TSKGV tarafından desteklenen Roketsan birçok açık pozisyonda personel alımı gerçekleştiriyor. İlanlara son başvuru tarihi 2018 yılının son gününe kadar devam ediyor. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;