Roketsan Birçok Pozisyonda Personel Alımı Yapıyor!..

TSKGV tarafından desteklenen Roketsan birçok açık pozisyonda personel alımı gerçekleştiriyor. İlanlara son başvuru tarihi 2018 yılının son gününe kadar devam ediyor. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;
- MEKATRONİK MÜHENDİSİ
- FİZİK / FİZİK MÜHENDİSİ
- KİMYA / KİMYA MÜHENDİSİ
- METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSİ
- HAVACILIK UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ
- BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
- ADAY MÜHENDİS
- SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
- TEKNİSYEN
- ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
- PROJE YÖNETİMİ MÜHENDİSİ
- MAKİNE MÜHENDİSİ
- ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
- SATINALMA MÜHENDİSİ
İlanlara başvuracak adaylarda aranan genel nitelikler şöyle;
- T.C. Vatandaşı olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış /muaf ya da en az iki yıl tecilli olmak,
- İyi derecede İngilizce bilgisine (okuma, konuşma, yazma) sahip olmak ve TOEFL, IELTS, YDS, vb. sınavlarla belgeleyebilmek,
- Alanıyla ilgili güçlü teorik bilgiye sahip olmak ve/veya teorik bilgisini güçlendirmek konusunda istekli olmak,
- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
- Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
- Ankara’da ikamet etmek veya edebilecek olmak.
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