Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu şöyle;
Büyükelçiliğimizde münhal bulunan 1 adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek (İngilizce de bilmek tercih sebebidir),
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
- BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 14:00’de T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.
Sınav konuları: Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)Türkçe Kompozisyon (1 saat)Matematik (1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 15 Ekim Pazartesi günü saat 14:00’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 27 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz (Diplomatic Quarter, Abdullah Ibn Hudhafah As Sahmi St.No:8604 P.O.Box: 94390, Riyadh, 11693 Saudi Arabia) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08:30-16:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
V) SINAV YERİ: Yazılı Sınav: T.C. Riyad Büyükelçiliği
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Riyad Büyükelçiliği
Tel : +966-11 482 01 01 veya 488 77 21
Fax : +966-11 488 78 23
E-mail: embassy.riyadh@mfa.gov.tr
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