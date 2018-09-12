Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu şöyle; Büyükelçiliğimizde münhal bulunan 1 adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek (İngilizce de bilmek tercih sebebidir),

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 14:00’de T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)Türkçe Kompozisyon (1 saat)Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 15 Ekim Pazartesi günü saat 14:00’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 27 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz (Diplomatic Quarter, Abdullah Ibn Hudhafah As Sahmi St.No:8604 P.O.Box: 94390, Riyadh, 11693 Saudi Arabia) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08:30-16:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ: Yazılı Sınav: T.C. Riyad Büyükelçiliği

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Riyad Büyükelçiliği

Tel : +966-11 482 01 01 veya 488 77 21

Fax : +966-11 488 78 23

E-mail: embassy.riyadh@mfa.gov.tr

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