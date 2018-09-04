Resmi Gazete'de Yayımlandı! OGM Kamu Personeli Alımı İptal Edildi!..

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 72 kişilik boş pozisyon ile personel alım ilanı resmi gazetede yayımlanan karar ile iptal edildi.

Orman Genel Müdürlüğü birkaç gün önce farklı pozisyon ve özelliklerde kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Fakat yayımlanan son duyuruya göre Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı Orman Mühendisi ve 2018 yılı Orman Muhafaza Memuru alımı için bir duyuru daha yayımlandı ve alımların iptal edildiği duyuruldu.

04 Eylül 2018 tarihli resmi gazete yayımlanan ilana göre orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi alımları iptal edildi. Tekrar ilan yayına alınacak mı yoksa yeni bir ilan mı yayımlanacak henüz belli değil.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İPTAL DUYURUSU ŞÖYLE;

2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Görülen lüzum üzerine; 29.08.2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı 50 adet Orman Mühendisi alımı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2018 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Görülen lüzum üzerine; 29.08.2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı 22 adet Orman Muhafaza Memuru alımı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

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