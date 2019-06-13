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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alıyor!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile 2018 yılı KPSS puanıyla hemşire ve sağlık teknikeri alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alıyor!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni ilanlar ile 2018 yılı KPSS puanıyla hemşire ve sağlık teknikeri alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

13 Haziran 2019 Perşembe 08:43
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alıyor!

Recep Tayyip erdoğan Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

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