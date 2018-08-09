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PTT 5000 Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

PTT 5000 sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilenleri derlediğimiz haberimizde PTT sınavı ne zaman yapılacak, PTT sınavına giderken yanınızda bulunması gerekenler, sınav saat kaçta başlayacak, sınav ne kadar sürecek gibi cevaplarını da veriyoruz.

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PTT 5000 Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

PTT 5000 sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilenleri derlediğimiz haberimizde PTT sınavı ne zaman yapılacak, PTT sınavına giderken yanınızda bulunması gerekenler, sınav saat kaçta başlayacak, sınav ne kadar sürecek gibi cevaplarını da veriyoruz.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:31
PTT 5000 Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

PTT 5000 sözleşmeli personel alımı ile ilgili merak edilenleri derlediğimiz haberimizde PTT sınavı ne zaman yapılacak, PTT sınavına giderken yanınızda bulunması gerekenler, sınav saat kaçta başlayacak, sınav ne kadar sürecek gibi cevaplarını da veriyoruz.

PTT 5000 (5 Bin) sözleşmeli personel alımı için beklenen zaman yaklaşıyor. PTT Sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemlerini tamamlayan ve başvuru işlemleri kabul edilen kişiler 12 Ağustos'ta sınava girecekler.

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PTT personel alımı sınavları  şu şehirlerde yapılacak.

  • Ankara
  • İstanbul Avrupa Yakası
  • İstanbul Anadolu Yakası
  • İzmir
  • Bursa
  • Adana
  • Antalya
  • Samsun
  • Van
  • Gaziantep
  • Diyarbakır
  • Trabzon
  • Eskişehir
  • Kocaeli
  • Kayseri
  • Konya
  • Malatya
  • Erzurum

PTT sınavları 17 farklı şehirde aynı zamanda yapılacak.

PTT 5000 sözleşmeli personel sınavını kazananlar şöyle görevlendirilerekler;

  • PTT Uzman Yardımcısı
  • Gişe ve Büro Görevlisi
  • Avukat
  • Mühendis
  • Tekniker
  • Postacı

PTT 5000 sözleşmeli personel sınavları saat 10:00'da başlayacak. PTT Uzman Yardımcısı, Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 dakika olacak, Avukat , Mühendis , Tekniker, Postacı yazılı sınav süresiyse 150 dakika olacak.PTT Sınavı başladıktan sonra sınava ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınırken, sınav salonundan ilk 30 ve son 10 dakika içerisinde hiç bir adayın çıkmasına müsaade edilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş kağıdı ve nüfus cüzdanı getirecekler. ayrıca adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi getirmesi gerekiyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.08.2018 13:53
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