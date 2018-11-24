PTT 1100 Personel Alacaktı! PTT İlanı Neden Yayından Kaldırıldı?

PTT, Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 1100 personel alımı yapıyor. 60 bin personel alacağını açıklayan PTT, 5 bin alım yapmış kalan 55 bin personel alımı için hazırlıkların devam ettiğini belirtmişti. Adaylar PTT alımları ile ilgili detayları merak ediyor.



PTT, 1100 personel alımı yapacağını duyurdu.

Haziran ayında kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ (PTTPAL)her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.

Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

SON DAKİKA GELİŞMESİ - İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Kariyer.net üzerinden yayımlanan ilan bugün yayından kaldırıldı. İlanın kaldırılması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İlan yeniden yayınlanak mı? İlan neden kaldırıldı gbi soruların cevapları şimdilik cevap arıyor.

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