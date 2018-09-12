Pretorya Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçiliği’nde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla 1 (bir) personel alımı yapılacaktır.
Yayımlanan ilanın detayları şöyle;
T.C.PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek,
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
- SINAV: Sınava girerken pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a)Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 11:00’da Büyükelçiliğimizde (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) yapılacaktır.
Sınav konuları: Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)
b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 11:00’da Büyükelçiliğimizde (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV)BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular en geç 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) ulaşacak şekilde veya hafta içi her gün 09:30-15:00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
Yazılı ve Sözlü sınav yerleri; T.C. Pretorya Büyükelçiliği 573 Fehrsen Street, Nieuw Muckleneuck, Pretorya, Güney Afrika
Tel : +27 (0) 12 342 60 53-54-55-56
E-mail : embassy.pretoria@mfa.gov.tr
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