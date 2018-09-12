Pretorya Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçiliği’nde münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla 1 (bir) personel alımı yapılacaktır.

Yayımlanan ilanın detayları şöyle;

T.C.PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), Çok iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a)Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 11:00’da Büyükelçiliğimizde (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)

b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 11:00’da Büyükelçiliğimizde (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine (573 Fehrsen Street, Nieuw Mucklenuck, Pretorya, Güney Afrika) ulaşacak şekilde veya hafta içi her gün 09:30-15:00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Yazılı ve Sözlü sınav yerleri; T.C. Pretorya Büyükelçiliği 573 Fehrsen Street, Nieuw Muckleneuck, Pretorya, Güney Afrika

Tel : +27 (0) 12 342 60 53-54-55-56

E-mail : embassy.pretoria@mfa.gov.tr

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