ÖSYM Sözleşmeli Personel Alacak! 2018-4 Başvuruları Başladı

ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan duyuruda "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (11) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır" ifadeleri yer alırken, Giriş sınavının sözlü usulle 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Başvurular bugünden itibaren 30 Nisan 2018 tarihine kadar ÖSYM'nin Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla talep edilen belgelerle birlikte yapılacak. (Talep edilen belgeler için Bknz. Başvuru Kılavuzu)

Kontenjan Dağılımı :

KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

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