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ÖSYM Personel Alımı (2017-3) Başvurular Yarın Sona Erecek!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Uzman Personel Giriş Sınavı (2017-3) için başvuru sürecinde sona gelindi.

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ÖSYM Personel Alımı (2017-3) Başvurular Yarın Sona Erecek!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Uzman Personel Giriş Sınavı (2017-3) için başvuru sürecinde sona gelindi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:23
ÖSYM Personel Alımı (2017-3) Başvurular Yarın Sona Erecek!

ÖSYM Personel Alımı (2017-3) Başvurular Yarın Sona Erecek!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Uzman Personel Giriş Sınavı (2017-3) için başvuru sürecinde sona gelindi. ÖSYM resmi sitesinden geçtiğimiz haftalarda başkanlığa 12 sözleşmeli personel alımı yapılacağı, bu alımlar için gerçekleştirilecek sınava başvuruların 4 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtilmişti.

ÖSYM personel alımı için gerçekleştirilecek sınav 30 Ocak 2018 tarihinde ÖSYM'nin Ankara'daki binasında gerçekleşecek. Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (12) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır. Giriş sınavı sözlü usulü ile 30/01/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir." 

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ GENEL ŞARTLAR

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Başkanlığımız Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

ÖSYM personel alımı başvuru süreci ve diğer tüm detaylara erişim sağlamak için www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.01.2018 18:35
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