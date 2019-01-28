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Orman Muhafaza Memuru Alım Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Formu!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan ve KPSS 70 puanla 20 Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru şartlarını ve detaylarını KPSS Cafe okurları ile paylaşmıştık. ORman Muhafaza Memuru Başvuru ekranı bugün erişime açıldı. Adaylar bugünden itibaren 8 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar...

Orman Muhafaza Memuru Alım Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Formu!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan ve KPSS 70 puanla 20 Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru şartlarını ve detaylarını KPSS Cafe okurları ile paylaşmıştık. ORman Muhafaza Memuru Başvuru ekranı bugün erişime açıldı. Adaylar bugünden itibaren 8 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar...

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:04
Orman Muhafaza Memuru Alım Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Formu!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan ve KPSS 70 puanla 20 Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru şartlarını ve detaylarını KPSS Cafe okurları ile paylaşmıştık. ORman Muhafaza Memuru Başvuru ekranı bugün erişime açıldı. Adaylar bugünden itibaren 8 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. İşte başvuru ekranı ve diğer detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü 15 farklı kente 20 Orman Muhafaza Memuru alıyor. İşte alım yapılacak şehirler;

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürülüğü tarafından alınacak 20 Orman Muhafaza Memuru alım başvuru ekranı başvurmak isteyen adaylar için erişime açıldı. 

BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Yukarıdaki bağlantıya tıklayıp üye kaydı yaptıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular sadece online olarak yapılacaktır.

Orman Muhafaza Memurluğu başvuru şartları ve diğer detaylar için daha önce yayımladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

OGM KPSS 70 Puanla Orman Muhafaza Memuru AlÄ±mÄ± Yapacak!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.01.2019 18:20
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ogm 2 saat önce

Bölum sarti kalkmali.herkes canla bu isi yapmak ister.ayrica kpss eskiden 50 idi.simdi 70.ortasini bulalim 60 :)

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