Orman Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımlandı!..

Orman Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 50 adet orman mühendisi alımı yapacağını duyurdu.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 50 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
1.ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
- Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak. (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
- Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
2.BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI
Başvurular 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 24.09.2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
3.SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 24.09.2018 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 08.10.2018 – 19.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar uygulama sınavına gelirken yanlarında;
- Başvuru formu, (http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
- Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
- Sözlü sınav konuları;
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 10 puan
- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 10 puan
- Genel kültürü ve genel yeteneği, 10 puan
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 10 puan
- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 10 puan b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması, 10 puan
- Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması, 10 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması, 10 puan
- Ormancılık hukukuna yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan
- Coğrafi bilgi sistemlerine yönelik uygulama yaptırılması, 10 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2016-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. İlan olunur.
Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste
|
UNVAN
|
:MÜHENDİS
|
TEŞKİLATI
|
:TAŞRA
|
SINIFI
|
:THS
|
DERECE
|
:5
|
İL
|
ADET
|
ADANA
|
2
|
OSMANİYE
|
2
|
ÇORUM
|
2
|
TOKAT
|
1
|
BOLU
|
2
|
DÜZCE
|
2
|
HAKKARİ
|
1
|
BİTLİS
|
1
|
BİNGÖL
|
1
|
ARDAHAN
|
1
|
ERZURUM
|
2
|
İZMİR
|
2
|
MANİSA
|
1
|
KASTAMONU
|
11
|
SİNOP
|
4
|
KÜTAHYA
|
3