Önlisans Mezunu KPSS'siz Koruma Memuru Alınacak! İşte Başvuru Şartları!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile " TÜBİTAK BAŞKANLIK İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE

GÖREV YAPMAK ÜZERE MEMUR (KORUMA) ALINACAKTIR" ifadeleri ile 5 koruma memuru alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

En az önlisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımlara başvuru şartları şöyle;

1. T.C. Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine Sahibi olmak.

5. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

6. İşe alınacak Özel Güvenlik Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi istenecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Not: KPSS Şartı aranmamaktadır. Son başvuru tarihi ise 23.08.2019 olarak belirlendi.

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