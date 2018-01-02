Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 47 Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda üniversitenin 47 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği, başvuruların şahsen yapılacağı belirtilmişti.

banner396

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 47 Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda üniversitenin 47 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği, başvuruların şahsen yapılacağı belirtilmişti.

02 Ocak 2018 Salı 20:13
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 47 Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda üniversitenin 47 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği, başvuruların şahsen yapılacağı belirtilmişti. 25 Aralık'ta yayımlanan ilan 15 gün boyunca geçerli olacak. Alımların Hemşire unvanı için olacağı, başvuruda bulunacak adayların Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olması gerektiği belirtildi. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını da taşıması gerekiyor : 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 20:44
Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs üniversitesiüniversite Personel Alımıüniversite Personel Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak (Başvuru Süreci Başlıyor)
Dışişleri Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak (Başvuru Süreci Başlıyor)
Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi
Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi
Ekonomi Bakanlığı 10-15 Bin Maaşla Personel Alıyor-Başvurular Sona Eriyor
Ekonomi Bakanlığı 10-15 Bin Maaşla Personel Alıyor-Başvurular Sona Eriyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim