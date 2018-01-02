Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli 47 Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mülakatsız Sözleşmeli Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda üniversitenin 47 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği, başvuruların şahsen yapılacağı belirtilmişti. 25 Aralık'ta yayımlanan ilan 15 gün boyunca geçerli olacak. Alımların Hemşire unvanı için olacağı, başvuruda bulunacak adayların Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olması gerektiği belirtildi. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını da taşıması gerekiyor :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

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