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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 Sözleşmeli Hemşire Alacak

On Dokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 25 sözleşmeli hemşire alımı yapılacağı duyuruldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 Sözleşmeli Hemşire Alacak

On Dokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 25 sözleşmeli hemşire alımı yapılacağı duyuruldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:48
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 Sözleşmeli Hemşire Alacak

On Dokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 25 sözleşmeli hemşire alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı birimlerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2018 KPSS:P3 puanını gösteren belge)

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:06
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umut6097 2 saat önce

Lise niye yok lise sayın bakan yetkililer duysun artıkk sesimizi

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