Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

OMÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı-Başvurular İnternetten

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

banner396

OMÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı-Başvurular İnternetten

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:43
OMÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı-Başvurular İnternetten

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından DPB'de bir personel alım ilanı yayımlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan Ek 2'inci maddeye göre üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere 47 hemşire alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana göre alınacak personellerin Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olması şartı arandığı belirtildi.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

# 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

# Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

# Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

3 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvurular gmail hesabı üzerinden online yapılacak olup başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.
 
Aşağıdaki belgeler taratılıp pdf formatında ekleme yapılacaktır.
1- Nüfus cüzdanı (arkalı önlü),
2- Diploma veya mezuniyet belgesi (arkalı önlü) ,
3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge,
 
Şahsen Başvuru
 
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge,
4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvurular 8 Ocak'ta sona erecek.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı
Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı
Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak
Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak
Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı
Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı
MSB Açıktan KPSS'siz En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alıyor-İşte Mezuniyet Şartı ve Başvuru Ekranı
MSB Açıktan KPSS'siz En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alıyor-İşte Mezuniyet Şartı ve Başvuru Ekranı
Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs üniversitesi Personel AlıımıHemşire AlımıSağlık Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
Dışişleri En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Dışişleri En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İptal Mi?
PTT 5 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İptal Mi?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim