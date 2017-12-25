OMÜ Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı-Başvurular İnternetten

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından DPB'de bir personel alım ilanı yayımlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan Ek 2'inci maddeye göre üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere 47 hemşire alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana göre alınacak personellerin Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olması şartı arandığı belirtildi.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

# 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

# Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

# Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

3 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvurular gmail hesabı üzerinden online yapılacak olup başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.



Aşağıdaki belgeler taratılıp pdf formatında ekleme yapılacaktır.

1- Nüfus cüzdanı (arkalı önlü),

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (arkalı önlü) ,

3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge,



Şahsen Başvuru



1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge,

4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.



(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir) .

Başvurular 8 Ocak'ta sona erecek.

Kpsscafe.com.tr | Ankara