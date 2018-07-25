Öğretmenevi 10 Branşta Kamu Personeli Alacak!..

25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu Üzerinden yayımlanan ilanda Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'ne 10 branşta 10 kamu personeli alınacağı duyuruldu.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İş Kurumu üzerinden 25 Temmuz 2018 tarihinde yayınlamış olduğu ilan ile Ankara kalecik adresine kamu personeli alınacaktır. Alınacak personeller 1 Güvenlik Görevlisi, 2 Resepsiyon Görevlisi, 2 Temizlik Görevlisi, 1 Gıda Mühendisi, 1 Aşçıbaşı, 1 Aşçı ve 2 Aşçı Yardımcısı olmak üzere toplam 10 personel alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 3 Ağustos 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.

Güvenlik Görevlisi 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması, en az 6 aylık iş deneyimine sahip olması, Özel Güvenlik Eğitim Kimlik Kartına sahip olması ve İş Yaşamında Eğitim Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi (MEB Onaylı) kurs bitirme belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564271 olarak verilmiştir.

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması, en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması, MEB onaylı Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sertifikasına sahip olması ve İş Yaşamında Eğitim Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi (MEB Onaylı) kurs bitirme belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564458 olarak verilmiştir.

Temizlik Görevlisi 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması ve en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564478 olarak verilmiştir.

Gıda Mühendisi 1 kişi için; Lisans mezunu olması, 3 yıllık iş deneyimine sahip olması ve Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564628 olarak verilmiştir.

Aşçıbaşı 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması, 5 yıllık iş deneyiminin olması ve (MEB onaylı) Ustalık Belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564653 olarak verilmiştir.

Aşçı 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması, en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olması ve (MEB onaylı) Ustalık Belgesine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564681 olarak verilmiştir.

Aşçı Yardımcısı 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması ve en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564785 olarak verilmiştir.

Aşçı yardımcısı 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması ve en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564916 olarak verilmiştir.

Resepsiyon Görevlisi 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması ve en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564939 olarak verilmiştir.

Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi) 1 kişi için; En az ilköğretim mezunu olması ve en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. İş ilan numarası 00004564956 olarak verilmiştir.