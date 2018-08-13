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ODTÜ KPSS 65 Puanla Memur Alımı Yapıyor!..

ODTÜ KPSS 65 puan ile memur alımı yapacağını yayımladığı ilan ile duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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ODTÜ KPSS 65 Puanla Memur Alımı Yapıyor!..

ODTÜ KPSS 65 puan ile memur alımı yapacağını yayımladığı ilan ile duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:52
ODTÜ KPSS 65 Puanla Memur Alımı Yapıyor!..

ODTÜ KPSS 65 puan ile memur alımı yapacağını yayımladığı ilan ile duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda üniversiteye ait kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS 65 puanla, en az lise mezunu memur alımı yapıyor.

ODTÜ memur alım kadroları şöyle;

  • 1 kişi depo sorumlusu,
  • 1 kişi teknisyen
  • 1 kişi ARGE test mühendisi

3 memur alımı yapacak olan ODTÜ başvuruların üniversiteye şahsen yapılması gerektiğini vurgulayarak son başvuru tarihi olarak 28 Eylül 2018 tarihini açıkladı.

Depo sorumlusu için;

  • Endüstri Meslek Lisesi Kimya veya Meslek Yüksek Okulu,Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun olmak,
  • YDS’ye göre en az 70 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
  • KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak,

Teknisyen alımı için;

  • Meslek Liselerinin veya Meslek Yüksek Okullarının Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, İklimlendirme ve Soğutma, Kimya/Kimya Teknolojisi, Makine, Kaynakçılık, Torna Tesviye, Metal, Tesisat Teknolojisi, Elektrik veya Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak,
  • KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak,
  • YDS 70 puanı olmak,

ARGE test mühendisi alım için;

  • Üniversitelerin, elektrik – elektronik, mekatronik mühendisliği veya benzeri bölümlerinden mezun olmak,
  • YDS’ye göre en az 75 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
  • KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak,

Aranan ortak nitelikler;

Erkek adaylar askerliği ile ilgili ilişiği bulunmaması gerekmektedir. Alınacak ODTÜ Mikro Elektro Mekanik Sistemler araştırma bölümünde yer alan kadrolara yerleştirilecektir.

Başvuru adresi ODTÜ MEMS Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No 280 Çankaya ANKARA olarak açıklanmıştır.

ODTÜ En Az Lise Mezunu KPSS 65 Puanla Memur Alım Kılavuzu 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 09:06
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