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Nüfus Müdürlüğü 6 bin TL Maaşla Memur Alıyor!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Nüfus Müdürlüğü 6 bin TL Maaşla Memur Alıyor!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:17
Nüfus Müdürlüğü 6 bin TL Maaşla Memur Alıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  Genel Müdürlüğü tarafından 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme  uzmanı istihdam edilecek.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde  belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği,  yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,  elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da  bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi  konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda  ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5  yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin  donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla  güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru  koşulları arasında yer alıyor.

Başvurular 16 Ekim'den itibaren "e-Devlet"ten yapılacak

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresli internet  sitelerinde yer alacak olan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru  Formu'na 16-30 Ekim tarihleri arasında sınav duyurusu bölümünden ulaşabilecek.

Adaylar, söz konusu form üzerinden yayımlanacak olan başvuru linki  aracılığıyla "e-Devlet" şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını  gerçekleştirebilecekler.

Başvurular elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile veya  şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yemekhanesinde, sözlü sınav ise 25-26-27  Aralık tarihlerinde Genel Müdürlük C Blok Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan  alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Her iki sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile nihai  başarı dereceleri tespit edilecek. Kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilerek,  kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

MAAŞ 6 BİN 756 LİRA

İstihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 6 bin.756 lira olacağı belirtildi. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

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