Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından önceki gün yayımlanan personel alımına başvurular başladı.

DPB aracılığıyla yayımlanna duyuruda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kendi bünyesinde Veteriner Hekim, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

2 Mayıs tarihinde yayımlaan ilana başvurular da 2 Mayıs'ta başladı ve 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar, alım sayılarının dağılımı ve istenen mezuniyet ile KPSS puan şartı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Üniversite Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu

KPSS sonuç belgesi

Mezuniyet belgesi

Kimlik fotokopisi

İkamet belgesi

İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü

Adli Sicil Kaydı

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Özgeçmiş

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