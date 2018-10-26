nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi akademik personel alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.'' ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM/ANASANAT DALI
|
KADRO UNVANI
|
DER.
|
ADET
|
AÇIKLAMA
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Moleküler
Biyoloji ve Genetik
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik
|
Profesör
|
1
|
1
|
Bitki biyoteknolojisi ve
ekotoksikoloji konularında çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
|
Kuzey-Batı
(Kıpçak) Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kırgız Türkçesi ve Kültürü alanında çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Fizik
|
Genel Fizik
|
Profesör
|
1
|
1
|
Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nano yapılar konusunda teorik çalışmaları
olmak.
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Elektrik Tesisleri
|
Profesör
|
1
|
1
|
Yenilenebilir enerji kaynakları, tesisleri ve akıllı şebekeler konularında
çalışmaları olmak.
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Biyosistem Mühendisliği
|
Arazi ve Su Kaynakları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İşletme
|
Örgütsel Davranış
|
Profesör
|
1
|
1
|
Liderlik, pozitif ve negatif örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Genel Türk Tarihi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Bozkır Kültür Tarihi ve Orta
Asya Türk Tarihi alanında çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Matematik
|
Uygulamalı Matematik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu eleman yöntemleri ile sayısal çözümleri üzerine çalışmaları
olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Beden Eğitimi ve Spor
|
Beden Eğitimi ve Spor
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon
ile ilgili çalışmaları olmak.
|
İlahiyat Fakültesi
|
Temel İslam Bilimleri
|
Tasavvuf
|
Doçent
|
3
|
1
|
Doçentliğini tasavvuf alanında almış olmak ve Afrika Tasavvuf Tarihi
üzerine çalışmaları olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|
Doçent
|
3
|
1
|
Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak, Uluslararası Ticaret ve Coğrafi İşaretler üzerine
çalışması olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Kamu Yönetimi
|
Siyaset ve Sosyal Bilimler
|
Doçent
|
1
|
1
|
Kadın ve siyaset, siyasi partiler, demokrasi ve medya konularında çalışmaları
olmak.
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Çevre Mühendisliği
|
Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Su kirliliği, su kalitesi ve biyolojik izleme alanında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Jeoloji Mühendisliği
|
Jeoloji Mühendisliği
|
Doçent
|
3
|
1
|
Mikropaleontoloji ve bentik foraminiferler konusunda
çalışmaları olmak.
|
Güzel Sanatlar Fakültesi
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
Doçent
|
3
|
1
|
Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak ve grafik tasarımı alanında
çalışmaları olmak.
|
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
Bilgisayar Yazılımı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
1
|
Adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi ve yapay arı
koloni algoritması üzerine çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Osmanlı
Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi
gayrimüslimler üzerine çalışmaları olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Türk Halk Bilimi
|
Türk Halk Bilimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Uygur Folkloru ve geleneksel sohbet toplantıları üzerine çalışmış olmak.
|
Fen Edebiyat Fakültesi
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Eski Türk Dili
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Uygur Divan Şairleri ile Süleymannameler üzerine çalışmaları olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Güzel Sanatlar Eğitimi
|
Müzik Eğitimi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Piyano eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Yabancı Diller Eğitimi
|
İngiliz Dili Eğitimi
|
Doktor Öğretim üyesi
|
3
|
1
|
Söylem ve ikinci dil öğrenimi alanında çalışmaları olmak.
|
İlahiyat Fakültesi
|
Felsefe ve Din Bilimleri
|
İslam Felsefesi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Doktorasını İslam Felsefesi alanında almış olmak, Molla Sadra hakkında çalışmaları
olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ortodonti
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Ortognatik cerrahi alanında çalışması olmak.
|
Turizm Fakültesi
|
Turizm ve Rehberlik
|
Turizm Rehberliği
|
Doktor Öğretim
Üyesi
|
1
|
1
|
Turizmde bilgi teknolojileri ve özel ilgi turizmi alanında
çalışmalar yapmış olmak.