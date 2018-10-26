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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

26 Ekim 2018 Cuma 00:10
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.'' ifadelerine yer verildi.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen                Edebiyat Fakültesi

Moleküler

Biyoloji           ve Genetik

Moleküler                   Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

Bitki     biyoteknolojisi    ve

ekotoksikoloji                          konularında çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Çağdaş         Türk

Lehçeleri         ve Edebiyatları

Kuzey-Batı

(Kıpçak)          Türk

Lehçeleri             ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Kırgız Türkçesi ve Kültürü alanında çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nano yapılar konusunda teorik çalışmaları

olmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Profesör

1

1

Yenilenebilir                                enerji kaynakları, tesisleri ve akıllı şebekeler                         konularında

çalışmaları olmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Arazi       ve        Su Kaynakları

Profesör

1

1

Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

İktisadi    ve               İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Profesör

1

1

Liderlik, pozitif ve negatif örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Bozkır Kültür Tarihi ve Orta

Asya Türk Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Kısmi                         diferansiyel denklemlerin sonlu eleman yöntemleri ile sayısal çözümleri üzerine çalışmaları

olmak.

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden   Eğitimi    ve Spor

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon

ile ilgili çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel         İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

3

1

Doçentliğini                              tasavvuf alanında almış olmak ve Afrika Tasavvuf Tarihi

üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi    ve               İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

3

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak, Uluslararası Ticaret ve Coğrafi İşaretler üzerine

çalışması olmak.

İktisadi    ve               İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset   ve   Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Kadın ve siyaset, siyasi partiler, demokrasi ve medya konularında                           çalışmaları

olmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi

Doçent

1

1

Su kirliliği, su kalitesi ve biyolojik izleme alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Doçent

3

1

Mikropaleontoloji ve bentik foraminiferler                            konusunda

çalışmaları olmak.

Güzel                 Sanatlar Fakültesi

Görsel      İletişim Tasarımı

Görsel         İletişim Tasarımı

Doçent

3

1

Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak ve grafik tasarımı alanında

çalışmaları olmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

Adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi ve yapay arı

koloni   algoritması             üzerine çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı

Müesseseleri       ve Medeniyeti Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı ve Cumhuriyet                               Dönemi

gayrimüslimler                                üzerine çalışmaları olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Uygur Folkloru ve geleneksel sohbet toplantıları üzerine çalışmış olmak.

Fen                Edebiyat Fakültesi

Türk     Dili             ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Uygur Divan Şairleri ile Süleymannameler üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel               Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Piyano eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı      Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doktor Öğretim üyesi

3

1

Söylem ve ikinci dil öğrenimi alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe   ve    Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını İslam Felsefesi alanında almış olmak, Molla Sadra hakkında çalışmaları

olmak.

Diş               Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doktor

Öğretim Üyesi

3

1

Ortognatik cerrahi alanında çalışması olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm                        ve Rehberlik

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Turizmde bilgi teknolojileri ve özel ilgi turizmi alanında

çalışmalar yapmış olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi akademik personel alacak
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