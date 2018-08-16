Nairobi Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alacak!..

Nairobi Büyükelçiliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar;

T.C.NAİROBİ BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Nairobi Büyükelçiliğinde münhal hale gelecek 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a)Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da T.C. Nairobi Büyükelçiliğinde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat) b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 6 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Turkish Embassy in Nairobi, 30 Gigiri Road, P.O.Box 64748, 00620, Nairobi, Kenya” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V)SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Nairobi Büyükelçiliği

30 Gigiri Road, P.O.Box 64748, 00620, Nairobi, Kenya

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Nairobi Büyükelçiliği 30 Gigiri Road, P.O.Box 64748, 00620, Nairobi, Kenya

Tel : +254 20 712 69 29 / 30 Fax : +254 20 712 69 31 E-mail : embassy.nairobi@mfa.gov.tr

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