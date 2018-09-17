Münster Başkonsolosluğu Sözleşmeli Personel Alacak!..

Münster Başkonsolosluğu Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 2 sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

T.C. MÜNSTER BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Münster Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için “Abitur” veya “Fachabitur” tamamlamış olmak), Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak "denklik belgesi"), Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:30’da, Adolph-Kolping- Berufskolleg MS, Lotharingerstr. No.: 30, 48147 Münster’de yapılacaktır. Sınava katılacakların kimlik tespiti için en geç 17 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’de Lotharingerstr. No.: 25-27, 48147 Münster adresinde bulunan Başkonsolosluğumuz binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav konuları:

Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat) Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 11:00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ

Başvurular en geç 2 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz (Lotharingerstr. 25-27, 48147 Münster) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.30-16.30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Adolph - Kolping-Berufskolleg MS, Lotharingerstr. No.: 30, 48147 Münster

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Münster Başkonsolosluğu, Lotharingerstr. No.: 25-27, 48147 Münster

Posta adresi : Lotharinger Str. 25-27, 48147 Münster Tel : 0251-511764

E-mail : konsulat.muenster@mfa.gov.tr

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