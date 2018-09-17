Münster Başkonsolosluğu Sözleşmeli Personel Alacak!..

Münster Başkonsolosluğu Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 2 sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu.
Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;
T.C. MÜNSTER BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
T.C. Münster Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için “Abitur” veya “Fachabitur” tamamlamış olmak),
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
- Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
- Özgeçmiş (CV),
- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak "denklik belgesi"),
- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:30’da, Adolph-Kolping- Berufskolleg MS, Lotharingerstr. No.: 30, 48147 Münster’de yapılacaktır.
Sınava katılacakların kimlik tespiti için en geç 17 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’de Lotharingerstr. No.: 25-27, 48147 Münster adresinde bulunan Başkonsolosluğumuz binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav konuları:
Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat) Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 11:00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları:
Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
IV)BAŞVURU TARİHİ
Başvurular en geç 2 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz (Lotharingerstr. 25-27, 48147 Münster) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.30-16.30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: Adolph - Kolping-Berufskolleg MS, Lotharingerstr. No.: 30, 48147 Münster
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Münster Başkonsolosluğu, Lotharingerstr. No.: 25-27, 48147 Münster
Posta adresi : Lotharinger Str. 25-27, 48147 Münster Tel : 0251-511764
E-mail : konsulat.muenster@mfa.gov.tr
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