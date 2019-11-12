MTA Personel alımı başvuruları başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, aşağıda belirtilen kadroya personel alımı yapacak. Alınacak personeller MTA'nın kadrosunda daimi olarak istihdam edecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

MTA personel alımı iş başvuruları bugün itibari ile başlamış olup, 22 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir.

MTA personel alımı için yayınladığı resmi ilan şöyle;

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

A - ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100’üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D – Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E – Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,

F – Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G – Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

H – Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

I – Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

MÜRACAAT İŞLEMLERİ:

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla yapılacaktır.

A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)

D ) Askerlik durum beyanı,

E ) 3 adet vesikalık fotoğraf,

F ) Adli Sicil beyanı,

G ) Sağlık durum beyanı

H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)

I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği, yer alacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 11.11.2019 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 22.11.2019 günü mesai bitimine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 –06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları (www.kamupersoneli.net) gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve diğer beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.mta.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi”, en geç 25.11.2019 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecektir.

Bunun haricinde adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

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